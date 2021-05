«Näitus on eriline selle poolest, et see läheb läbi terve maja, läbi kolme korruse, mida varem pole juhtunud,» rääkis Vana-Võromaa kultuurikoja galerist Stella Mõttus. «Algab juba õuest, läbi fuajee, teise ja kolmanda korruse, kus on Raul Meele «Armuloitsud». Üles on pandud neli videoekraani – nii palju liikuvaid pilte pole samuti korraga galeriis näidatud.»