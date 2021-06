Valgamaa püsib nakatumise tipus

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on neljapäeva seisuga Ida-Virumaal 363,5 ja Valgamaal 354,6, kolmandal kohal oleva Põlvamaa haigestumus on juba oluliselt väiksem, 166,4.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luha sõnul teeb Valgamaal muret kõrge teadmata nakatumisallikaga haigete arv – 24 protsenti nakatunutest ei tea, kuidas nad nakkuse said. Valgamaal on enim haigestunuid 50–59-aastaste seas. «Kui mai keskelt alates tegi muret kooliealiste haigestumise järsk tõus, siis nüüd on haigestunud nende vanemad,» lausus Luht.