«Ma olen märganud, et kammermuusikat ja akadeemilist muusikat esitatakse Lõuna-Eestis vähe,» rääkis Lõuna-Eesti kammerorkestri ellukutsuja ning dirigent Juan José Restrepo Duarte. «Mõtlesin, et oleks väga hea, kui teeme kolleegidega kammerorkestri ja hakkame andma kontserte Lõuna-Eestis, kus publik on selle eest tegelikult väga tänulik.»