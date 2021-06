«Viimasel kahel aastal, kui Obinitsa muuseum on üks osa Setomaa muuseumidest, on meil olnud suurem remont ja meil on nüüd nii-öelda kõige valgem muuseum,» rääkis Obinitsa muuseumi perenaine Liis Kogerman. «Kui enne oli must lagi me toal ja põrand hele, siis nüüd on täpselt vastupidi: lagi hele ja põrand tume.»