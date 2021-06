«Jah, me oleme valitsuses selles mõttes kokku leppinud, et kärped puudutavad igapäevakulusid, mitte investeeringuid ja piiriehitus on investeering,» ütles Laanet Lõuna-Eesti Postimehele Eesti, Vene ja Läti piiri kolmikpunktis antud intervjuus. «Piir on üks riigikaitse osa, seda ei saa kindlasti mitte kärpida, vaid sinna tuleb raha juurde anda.»