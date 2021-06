Ta võttis maakonna teenetemärgi vastu laupäeval Otepää kultuurimaja pargis peetud pargipeol. Ühed esimesed õnnitlejad kohapeal olid Nuustaku segarühma liikmed, keda ta on juhendanud alates 2006. aastast.

Kaire Ojavee on abielus ja kahe tütre ema. Alustanud on ta oma kooliteed 1980. aastal Nõuni algkoolis. 1983. aastal asus õppima Otepää keskkooli 4. klassi ja lõpetas keskkooli 1991. aastal. Peale keskkooli asus õppima Tartu õpetajate seminari klassiõpetaja erialale ning lõpetas kooli 1995. aastal. Samal aastal asus ta tööle Otepää gümnaasiumi algklasside õpetajana ning on seda tänaseni.