Väikesed Otepää vallakodanikud said sünnikirjad

Lastele ja vanematele musitseeris akordionil Otepää kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg. Hiljem said pered koos kokku suupistelauas Lipuväljaku varjualuste all. Vallavanem Jaanus Barkala märkis oma tervituskõnes, et vastvalminud Lipuväljak on täitmas oma eesmärki – siia mänguväljakule on hea kokku tulla nii lastel kui ka nende vanematel. «Otepää on turvaline paik, kus lapsi kasvatada, meil on head lasteaiad ja koolid ja kõik on praktiliselt käe-jala juures. See aga on väärtus omaette. Soovin, et me kogukonnana tunnetaksime seda väärtust, ning oleksime oma kodupaiga üle uhked. Otepää vald omaltpoolt teeb aga kõik, et siin oleks hea elada nii lastel, nende vanematel kui ka vanavanematel,» lisas Jaanus Barkala.