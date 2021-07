Valgamaa lühiuudised

Valgas tervitati väikseid vallakodanikke

Vastuvõtule olid koos vanematega kutsutud lapsed, kes sündinud ajavahemikus eelmise aasta 1. augustist selle aasta 31. märtsini. Nimetatud ajal sündis 70 last: 32 poissi ja 38 tüdrukut. LEPM

Tõrvas jagatakse kuld- ja hõbemärke

16. juulini saab esitada kandidaate kas elektroonilisel vormil või täidetud Wordi faili vormil, mille saab saata kas valla üldisele meiliaadressile või tuua paberkandjal Tõrva vallavalitsusse. Vorm on leitav valla kodulehelt.

Infopunkt kolis bussijaama

Koolis tuleb laager

Laager saab teoks koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga ning on osalejatele tasuta. See on mõeldud 3.–6. klassi õpilastele. Läbiviimist toetab haridus- ja teadusministeerium õpihuvilaagrite toetusmeetmest.