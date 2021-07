Uuest nädalast saab kiirtesti teha ka Luhamaa ja Koidula piiripunktis

Senise PCR-testi kõrval pakutakse uue valikuna antigeeni kiirtesti, mis võetakse ninaneelukaapest ja mille tulemus saabub poole tunni jooksul, teatas terviseamet. Piiripunktide avalikes testimispaikades läbi viidav antigeenitest on Eesti elanikele tasuta, teistel tuleb selle eest tasuda 30 eurot. Tasuta testimine on mõeldud nendele, kes saabuvad riskiriigist – kohast, kus kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on suurem kui 75.