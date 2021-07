«Igal ajateenijal, kes ajateenistusse tuleb, on esimestel päevadel võimalik end vaktsineerida koroonaviiruse vastu ja loomulikult me eeldame ja ootame, et võimalikult paljud seda võimalust kasutavad,» ütles 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser leitnant Sander Mändoja.