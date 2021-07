Valitsus plaanib alandada ürituste piirmäärasid

Peaministri ülesandeid täitev riigihalduse minister Jaak Aab ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et nakatumiskordaja on praegu 1,2-1,3 vahel ning nakatumisnäitjaad kindlasti kasvavad järgnevatel nädalatel. “Olukord on tõsine,” sõnas ta.