Paasturändur Ergo Tisler: metsas kaovad nälg ja janu

«Tsivilisatsiooni mugavused on head, aga elu on näidanud, et kui ükskõik mida saab liiga palju, siis see lihtsalt tüütab ja väsitab ära. Tahad midagi muud,» ütleb Ergo. Neljandat aastat korraldab ta Karula metsades paasturännakuid, kus loobutakse neljaks-viieks päevaks mitte ainult tahkest toidust, vaid ka sõltuvusainetest, seksist ja ühendusest muu maailmaga. Räägitakse vähe kui üldse - ja sedagi õhtuti.