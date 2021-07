VIIRUS TUNGIB PEALE ⟩ Lõuna-Eestisse lisandus 23 nakatunut

Uutest nakatunutest 171 inimest ehk 77 protsenti on vaktsineerimata. 11 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 107,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 3,5 protsenti.

29. juuli hommikuse seisuga viibib haiglas 37 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 1 patsient, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 1 inimene. Haiglaravil viibivatest patsientidest 2 inimest ehk 5,7 protsenti on lõpetatud vaktsineerimisega.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,9 protsenti haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 55 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 16 inimest ehk 44 protsenti.