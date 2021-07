Kurjategija laadis alla sadu tuhandeid dokumendifotosid

21. juulil tuvastas RIA massilise andmete allalaadimise isikut tõendavate dokumentide andmebaasist ning sulges teenuse. Päev hiljem fikseeris RIA võimaliku IP-aadressi, mille kaudu fotosid alla laaditi, ning edastas info politseile. Ühtlasi alustas RIA asutusesisest kontrolli, et selgitada välja põhjus, mis võimaldas pildisüsteemi kontrollimehhanismiga manipuleerimist.

Kahtlustatav laadis isikut tõendavate dokumentide andmekogust alla 286 438 inimese fotod, kasutades selleks võltsitud digitaalseid sertifikaate. Kahtlustatav ei saanud ligipääsu andmekogule, vaid kuritarvitas turvanõrkust ühes RIA hallatavas teenuses, mis võimaldas päringutega saada kätte inimese dokumendifoto. RIA sulges fotode vahendamise teenuse kohe pärast väärkasutamise avastamist ja parandas turvavea. 23. juulil pidas politsei süüteos kahtlustatava mehe Tallinnas kinni ja alustatud on kriminaaluurimist.

Teenus, mille turvanõrkust õnnestus ära kasutada, on üles ehitatud nii, et fotode saamiseks on vaja viie alasüsteemi täiendavat kontrolli. Kahtlustatav avastas turvanõrkuse ühes RIA rakenduses, mis ei kontrollinud saadud päringu õigsust piisavalt.