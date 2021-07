«Ega me ei tea temast suurt mitte midagi,» tõdes Tartu ülikooli arheoloogia professor Heiki Valk, kes suveülikooli hakatuses pidas Võru instituudis loengu Kirumpää varasemast ajaloost. «Mis meil on kirjalikest allikatest teada, on üksikud mainimised, heal juhul lause või kaks, ja see on praktiliselt kõik. Arheoloogia poole pealt 1939. aastal Armin Tuulse midagi kaevas, aga selle kohta me ei tea rohkemat kui üks lause sellest, et ta kaevas ja järeldas, et see linnus on kahes jaos ehitatud.»