Laat toob linateo rahvale lähemale

Laada nimi on enesestmõistetav, sest vaid lina ja linast tehtud tooteid siit esialgu leidiski. Tartlasest hambaarst Anu Protsin rääkis, et ta määrati 50 aastat tagasi Moostesse tööle ning see paik võluski teda mõneks ajaks sinna jääma.

«Kui meie, meditsiinitöötajad, tulime siia tööle, siis kasvatati siin lina ja meid määrati seda hooajal ka kitkuma. Igaüks pidi kitkuma kuskil 0,1 hektarit, aga mina polnud seda kunagi elus teinud. Võtsin siis ema kaasa ja lõpuks kitkusimegi selle ära,» meenutas Protsin. Tema sõnul oli linatööstuse haru Moostes väga elujõuline ning sarnane näidissovhoos asus tollal veel Jõgeval.

Linajahust koogid

Protsin teadis rääkida, et Linalaadale panigi aluse linaseemnejaama direktor. Tema ise oli laadal üks esimesi osalejaid üldse ja see võis olla kuskil 15 aastat tagasi.

Anu Protsin käib Mooste Linalaadal igal aastal. FOTO: Kristina Pihlapuu

«Söögikraami oli siis veel nii vähe ja meie tegime linajahust kooke. Issand, kuidas neid osteti! Me ei jõudnud enam ära küpsetada,» õhkas Protsin.

Vana hõngu on laadal tema sõnutsi praeguseks küll üsna vähe alles. «Siis oli põhiline linaseemnejahu ja -õli ning jahust tehti veel ploomimahlaga jooki, mis oli väga hea,» lisas Protsin. Nüüd ei ole linasaadustest küpsetisi tema sõnul laadal üldse ning enam ei näe seal ka lina töötlemisega seotud protsesse, nagu näiteks lõnga ketramine.

«Utoopiline oleks mõelda, et siin laadal on ainult linase materjali ja toorainega kauplejad, aga hoolitseme ikka selle eest, et need, kes siinpool Eestit sellega tegelevad, oleksid esindatud,» ütles üks laada korraldaja Agnes Joyet.

Laada üks korraldajatest Agnes Joyet andis lootust, et edaspidi saab näha ka linategu. FOTO: Kristina Pihlapuu

Linatööstus on tema sõnul järjest enam kokku tõmmatud ning kiulina Eestis enam ei kasvatatagi. «Öeldakse, et sellele pole turgu ja minu teada on kõige lähema koht, kust seda nüüd Eestisse tuuakse, Poola,» ütles ta.

Linaõli jätkuvalt populaarne

Oma linakasvataja on Mooste rahval siiski olemas: perekond Paalmani perefirma. Joyeti sõnutsi on just tänu nendele linajahu ja -õli laadal alati ka saadaval.

«Kui meil käib suviti venekeelne grupp ekskursioonil, siis mõis polegi esmatähtis, vaid esimese asjana küsitakse, kust linaõli saab osta,» rääkis ta ja lisas, et kõik linaga seonduv on nüüd uuesti tuntust kogumas.

Linaste kangastega kaubelnud Arne Kalevi sõnul on see materjal läbi aegade kõrgelt hinnatud olnud, kuid laadal nii mõnigi ikka uurib, millega täpselt tegu on.

«Nooremad inimesed ei jaga enam niipalju matsu, aga vanemad teavad täpselt,» lausus Kalev.

Joyeti sõnutsi on ka korraldajad tähele pannud, et nüüd võiks olla aeg nii-öelda teiseks laineks, sest noorem põlvkond on lina töötlusprotsessist võõrandunud ega tunne enam linapeksumasinat ega linapõldegi ära.