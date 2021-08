On tavaks saanud, et Seto Kuningriik liigub külast külla. Tänavune Seto Kuningriigi päev on jõudnud Lobotka külla, mis on muistne küla Värska lahe kaldal. Nii lähedal suurele veekogule pole veel Setomaa tähtsündmust peetud. Kuulata saab setokeelset muusikat ja valida ülemsootskat ja kogeda palju muud, mis Setomaaga kokku kuulub. Samas toimub ka Latsipäiv ehk lastepäev.