Väljastpoolt euroliitu Eestisse tulijad peavad esmaspäevast kõik täitma ankeedi

9. augustist jõustuva korralduse kohaselt on piiriületaja ankeedi täitmine kohustuslik kõikidele kolmandatest riikidest tulijatele. „Ankeedi täitmise kohustus kehtib ka juhul, kui inimene on isolatsioonist vabastatud,“ ütles Terviseameti peadirektor Üllar Lanno. Ta lisas, et me peame arvestama, et delta tüve intensiivne levik nõrgestab meie senist valmisolekut ja kuna Euroopa Liidu sees kontrollitakse nakkusohutust ühtsetel alustel, siis ei saa me olla kindlad, et kolmandate riikide puhul on kontroll olnud samaväärne. Inimesed, kellele ei kehti isolatsioonikohustus, saavad ankeedis end erandi alla märkida, küll aga peavad olema valmis isolatsioonikohustuse mittekehtivust piiril tõendama.