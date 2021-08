Poodides tuleb taas maski kandma hakata

Endiselt on maskikandmise kohustusest vabastatud kuni 12-aastased lapsed ja isikud, kellel suu ja nina katmine on tervislikel või muudel olulistel põhjustel vastunäidustatud.

Koroonatõend näitab, kas inimene on Covid-19 läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud või on see tõend koroonaviiruse testi kohta, mille tulemus on negatiivne.