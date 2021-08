Otepää lipuvarras langes vandaalide ohvriks

Nädalavahetusel on ära lõhutud lipu tõstmise ja langetamise mehhanism, mistõttu lipumasti praegu kasutada ei saa. Otepää valla kommunikatsioonijuht Monika Otrokova lausus, et mastis lehvinud suur rahvuslipp oli maha kukkunud, valla töötajad võtsid selle kohe üles. «Praeguse seisuga lipp enam masti tõmmata ei see, mehhanism, mis lippu langetab, tõstab, on ära lõhutud,» tõdes kommunikatsioonijuht.