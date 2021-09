Video ⟩ Valgalanna avaldas lapsepõlvemaadel filmitud muusikavideo

Laul on töötlus Ukraina laulajatari Maria Sobko samanimelisest loost. Lugu räägib tingimusteta armastusest. «Seda lugu rääkides jalutasin ma varasügisel paljajalu läbi terve linna. Võttekohad ei olnud valitud juhuslikult, iga samm oli eelnevalt läbi mõeldud. Põhistseenid on tehtud minu lapsepõlve hoovis, kus tänaseks kunagiste üksikute puude ja hoolitsetud rohumaa asemel ilutseb metsik lehtpuu mets. Ma pole siin umbes 15 aastat käinud. See tunne on nii sürr, olla kohas, mida mäletad teistsugusena…ja hetkeks oled justkui teises dimensioonis. Mahajäetud teletorn sümboliseerib aja halastamatut möödumist,» kirjeldas Kikkas.