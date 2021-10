Pühapäeval võib veidi sadada

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati on sajuhooge. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, puhanguti 13, öö hakul rannikul kuni 13, puhanguti 18 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kuni +2, tuulele avatud rannikul kuni +7 kraadi.

Peipsi järvel puhub loodetuul 7-9, puhanguti 13 m/s. Hommikul tuul veidi nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,8-1,3 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 1-3 kraadi.

Pühapäeva ennelõunal on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunast kattub taevas lääne poolt alates pilvedega ja õhtul võib saartel ning mandri loodeosas ka veidi vihma sadada. Puhub läänekaaretuul 2-9, puhanguti 11 m/s. Õhtupoolikul pöördub tuul saartelt alates edelasse ja tugevneb 7-12, puhanguti 15 m/s. Sooja on 2-6, saartel kuni 9 kraadi.