Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Eestis kõige kõrgem Põlvamaal, kus 14 päevaga on olnud 3153 nakatumist. Võrumaa on Eesti 15 maakonna lõikes viiendal kohal 2239 nakatunuga ning Valgamaa seitsmes 2177 nakatunuga. Kõigis kolmes maakonnas on märgata haigestunute arvu kasvu.