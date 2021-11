President teeb esimese sisevisiidi Valgamaale

«Soovin presidendina külastada esimesena just Valgamaad, et arutada pealinnast ühes kaugeimas maakonnas kohaliku elu edenemist ning sealseid murekohti,» ütles president Alar Karis. «Muidugi jätab oma märgi sellele sõidule tervisekriis, mille mõju on tunda väga tugevalt ka Valgamaal, kus arstid teevad tublit tööd, et viirust ohjeldada. Tahan kohapeal aru saada, miks on Valga valla vaktsineerituse tase madalam kui kõrval asuvates Tõrva või Otepää vallas. Samuti soovin kuulda, kuidas edeneb Valga koolides keelekümblus ning ka venekeelsetest kodudest pärit noorte lõimumine eesti kooli.»