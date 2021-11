«Teist korda on nõndaviisi, et meil on ära jäänud Mardilaat Tallinnas. Eelmisel aastal tuli mitmel inimesel mõte, et kui Tallinnas ära jääb, siis päris ära ei pea jääma – teeme vastukaaluks Lõuna-Eestis oma Mardilaada,» rääkis Setomaa Muuseumid direktor Ivo Posti. «Nii see eelmine aasta toimus, õnnestus esimese korra kohta väga hästi ja eks me nüüd loodame et tuleb veel suurem ja uhkem, sest ka sel korral jäi Tallinnas Mardilaat ära ja ega siis loodus tühja kohta salli.»