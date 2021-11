Kanepi vallavanema kohale asus taas Mikk Järv

Lõuna-Eesti Postimehele antud usutluses märkis Mikk Järv, et on vahepealsel ajal Kanepi valla tegemisi ikka jälginud. «Siin on mul hea sõbrad ja tuttavad. Oleme ke erinevatel üritustel kohtunud ja infot vahetanud,» lausus ta.

Enne volikogu istungit tutvus ta valla eelarvestrateegia, investeerimisplaanide ning omavalitsuse finantsvõimekusega. «Mu töö aluseks on ikkagi koalitsioonileping. Sellest lähtuvalt on olulisemad haridus- ja sotsiaalvaldkond – on ju need eelarves kõige suurema osakaaluga. Meil on täna kolm kooli ja neli lasteaeda, kus iga väiksemgi liigutus – katus, soojustus, ventilatsioon – nõuab suuri summasid, mida ei anna võrreldagi mõne liiklusmärgi paigaldamise või külakiige ehitamisega. Ka eelarvestrateegia näeb ette valla suuremate hoonete seisukorra parendamist. Eks kõik need tuleb valdavalt toetustega teha - seetõttu peame vaatama, kust oleks võimalik toetust juurde saada. Igal juhul peab kas või ventilatsioon hoonetes hea olema – on meil siis koroona või mitte. On see ju nii tervisele kui hoone enda seisukorrale kasulik,» tähendas Järv.