«Ma arvan, et kahtlemata iga meeter ajutist tõket on palju parem seis kui lihtsalt vabalt läbijalutatav maastik,» ütles PPA Lõuna prefekt Vallo Koppel kolmapäeval piiril. «Kogemus on kindlasti eeskätt positiivne ja teiseks ka arendav. Oleme saanud oma rattad käima ja koostöö väga hästi toimima. Maha on saanud hulk ajutist piiritõket ning paigaldamise käigus on kaitseväelased ja reservväelased, keda ma väga tänan, saanud väärt harjutuskogemuse.»