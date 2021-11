COVID ⟩ Põlva-, Valga- ja Võrumaale lisandus ligi 50 nakatunut

Terviseameti andmetel lisandus Valgamaal 27 (päev varem 52), Põlvamaal 15 (päev varem 9) ja Võrumaal 6 (päev varem 17) nakatunut.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Eestis nüüd kõige kõrgem Valgamaal – 1493 inimest (päev varem 1525). Põlvamaa on nakatumiste osas Eesti 15 maakonna lõikes kolmas 1087 nakatunuga (päev varem 1128) ning Võrumaa kuues 830 nakatunuga (päev varem 867) 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Laupäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates 285 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 233 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 164 ehk 70% on vaktsineerimata ja 69 ehk 30% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 26 uut haigusjuhtu. Suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest: 54-aastane mees, 59-aastane mees, 68-aastane naine, 82- aastane naine, 85-aastane naine, 87-aastane naine, 89-aastane naine ja 92-aastane mees.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 5033 testitulemust, millest 646 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 428 vaktsineerimata ja 218 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 59%.