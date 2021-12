Seda, et liikvel on kahtlased tõendid, vihjas Lõuna-Eesti Postimehele ühe Võrus asuva kaupluse klienditeenindaja.

«Ka varem on inimesed tulnud poodi maskita, aga kui neile seda meelde on tuletatud, on selle välja otsinud või kohapeal ostnud. Et keegi oleks tõendiga tulnud, seda varem juhtunud ei ole,» rääkis Triinu (tegelik nimi toimetusele teada).