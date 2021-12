«See aasta on eriline selle poolest, et kui sügiseti lähevad veise hinnad allapoole, siis sel aastal on pööranud pigem tõusule. See on kindlasti vesi veisekasvatajate veskile, võtab pessimistlikku nooti maha ja annab lootust vaadata tulevikku,» rääkis Võrumaal Sännas veiste kokkuostuga tegeleva Baltic Vianco OÜ juhataja Janek Mustmaa.