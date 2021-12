«Maa-arhitektuuriliselt on suitsusaun ainuke ehitis, mille välimus ja funktsioon on jäänud peaaegu samaks, mis ta oli sada-kakssada aastat tagasi. See teebki selle eriliseks. Suitsusauna traditsioon on Lõuna-Eestis ainukese kohana maailmas elujõuline traditsioon,» ütleb Hobbitoni Eesti müügijuht Ragner Lõbu.