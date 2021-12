Räpinas võib igaüks end inglina tunda

Räpina jõulupuu all saab tänavusel pühadeajal igaüks end inglina tunda. Tuleb ennast vaid sobivas asendis puu alla seisma sättida - inglitiivad ja aupaiste juba ootavad.

Sellise installatsiooni idee tekkis Räpina vallavanema Enel Liini sõnul koostöös valguslahenduse pakkujaga. "Tahtsime midagi teistsugust ja sellist, mille taustal saaks jõuluaega jäädvustada. Kuna meie jõulupuu ehtedki pole päris traditsioonilised, vaid kirsid ja linnud, siis arvasime, et inglitiivad võiks sobida. Räpina paisjärve äärset ala kaunistavad aga valgusvesiroosid. Vesiroos on ka meie valla vapil."

Vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti Meriliin Vahesaare hinnangul ei kaunista sellised valguslahendused mitte ainult linna, vaid toovad pimedasse talveaega ka palju rõõmu juurde. "On näha, et selline valguslahendus rõõmustab paljusid, sest inglitiibade juures on näha palju sagimist ja pildistamist. Muidugi soosib kuuse juures ja inglitiibade taustal ilusate jõuluteemaliste piltide tegemist ka muinasjutuline talveilm."