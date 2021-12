Aila Näpustuudio järgib trende

«Nuputame iga kord, mis on lastele põnev,» rääkis stuudio juht. «Joonistan paljude mänguasjade lõiked ise ning võin öelda, et tegelaskujud on läinud järjest huvitavamaks. Kui vanasti olid koerad, kassid ja jänkud, siis nüüd Amongase ja beebi Yoda mänguasjad, lohed ja muud põnevad lemmiktegelased lastefilmidest. Ideid annavad ka arvutimängud.»

Kikase sõnul on lastel oma unistused, millist mänguasja nad soovivad meisterdada ning nad joonistavad need mõtted ka paberile. «Meie oleme siis need osavad näpud, kes teevad sellest lõike, nii et saame koos mänguasja valmis teha,» lisas ta.