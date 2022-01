Kuutsemäe keskuse puhul on tegu armastatud talvise ajaveetmiskohaga. Lõuna-Eesti Postimehe fotograafi sõnul oli esmaspäeval kella 11.10 paiku mäel kümmekond inimest ja neid tuli üha juurde. Ilmselt on keskuse külastajate seas ka välismaalasi, sest parklas võib näha ka välismaa numbrimärkidega autosid.

Talispordiettevõtja: tegu on väga turvalise tõstukiga

Eelmisel kümnendil Otepää lumenõlvadel tegutsenud endine sööstlaskuja Aare Tamme, kes tõi poolteist kümnendit tagasi Austriast Eesti talvepealinna tuubiparki Baltimaade esimese linttõstuki, ei suutnud Kuutsemäel samasuguse tõstukiga juhtunud õnnetuse üle juureldes välja mõelda, mismoodi võib sellel keegi surma saada.

«See on nii turvaline tõstuk, et võid selle peal magama jääda – sinuga ei saa midagi juhtuda,» ütles Tamme. Ta lisas, et pole kogu Euroopas kuulnud linttõstukil ühestki intsidendist, mis oleks lõppenud kellegi hukkumisega.

Ent õnnetus, mis nõudis üleeile õhtul kella poole kuue ajal 15-aastase noormehe elu, ei juhtunud lindi peal sõites, vaid seda tööpäeva lõpus hooldades.

Siim Kalda, kes võttis seitse aastat tagasi Tammelt üle nüüd Winterplace’i nime kandva talvepargi ning soetas sinna Itaaliast uue linttõstuki, seletas, et seda tüüpi liikurteid tuleb talvel õhtuti lumest puhastada. Muidu koguneb lindi alla selle tagasikeeramise kohas rullmehhanismi juurde lumi, mis võib öise külmaga jäätuda ning hommikul linti käivitades selle puruks tõmmata.

Selleks et hooldustöid teha, tuleb tõstuki mootor võtmest keerates seisata.

Kalda ütles, et linttõstukeil on hulk ohutusandureid ja -mehhanisme, alates fotosilmadest ja lõpetades seadeldisega, mis lülitab lindi purunemise korral mootori seisma, ent need on paigaldatud eeskätt klientide ohutust silmades pidades. Ta kinnitas, et linttõstuk on kundedele kindlasti ohutum kui trosstõstuk, mille külge võib märksa kergemini kinni jääda. Ühtlasi lisas Kalda, et Winterplace’i linttõstuk jääb seisma ka siis, kui eemaldada selle otsas plaat, mis katab ligipääsu kohale, kust saab eemaldada lindi alla kogunenud lund.

Postimehel ei õnnestunud teada saada, kas samasugune ohutusmehhanism võib olla ka Kuutsemäe linttõstukil, sest suusakeskuse juhatuse liige Priit Tammemäe ütles, et õnnetuse kohta ta kommentaare ei jaga. «Ilmselt on uurimisorganid kõige kompetentsemad vastama,» sõnas ta.

Siit jääb peamise oletusena kõlama – mida ükski Postimehe usutletud allikas eile õhtul ümber ei lükanud –, et tõenäoliselt läks noormees tõstukit hooldama, ilma et oleks selle enne seisma pannud.

Omanikujärelevalve kõrgeima, 8. kategooria spetsialist Raivo Nurmetu, kes kuulus sügiseni Otepää vallavolikogusse, ütles, et mingil juhul ei tohi olla võimalik, et keegi üldse pääseb töötavat tõstukit hooldama. «Kui nii rängalt ohutusreeglite vastu eksitakse, peab õnnetus tulema,» sõnas ta. Nurmetu lausus, et Otepää valla järelevalve tema territooriumil asuvate avalike objektide üle on olnud aastaid olematu.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala, kes kuulub ühtlasi Kuutsemäe suusakeskuse omanikfirma Suusakeskuste AS nõukokku, möönis, et ta ei ole kursis keskuse tõstukite hoolduse ja ohutusega, sest nõukogu koosolekule ei ole teda viimasel ajal kutsutud, liiati ei tee omavalitsus tõstukite järelevalvet. Samas kinnitas ta: «Otepää vallas käivad kõik asjad täpselt nii, nagu seadus ette näeb.»

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa ütles, et liikurteele, mida nimetatakse ka lint- või kaldtõstukiks, peab selle omanik tagama iga kahe aasta tagant sõltumatu kolmanda osalise tehtava tehnilise kontrolli. Kuutsemäe linttõstukile oli tehniline kontroll tehtud eelmise aasta jaanuaris, järgmine tuleks teha tuleva aasta alguses

Lisaks peab kompetentne isik tegema linttõstuki hooldust tootja juhiste järgi kord kuus või kvartalis, seejuures peab olema samuti tagatud ohutus, märkis Teinemaa.

Winterplace’i juhataja Kalda kinnitas, et nemad teevad oma keskuses iga päev visuaalse kontrolli veendumaks, et linttõstuk oleks töökorras, ning peavad selle kohta ka päevikut, nagu ette nähtud.

Viimastel aastatel peamiselt väljaspool Eestit tegutsenud Aare Tamme, kes juhtis 2010. aastani Väikse Munamäe suusakeskust, on täheldanud, et õnnetused on sagenenud paljudes Euroopa suusakeskustes. Tema sõnul on põhjus selles, et viletsamate talvede tõttu käib neis külastajaid varasemast vähem, mistap on väiksem ka keskuste sissetulek. Sellest tulenevalt on hakanud keskused sageli kokku hoidma just tõstukite hoolduse ja remondi pealt. PRIIT PULLERITS