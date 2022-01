«Raamatukogud on kõige avatum ruum, kuhu on oodatud kõik hällist elupäevade lõpuni,» märkis Põlva keskraamatukogu direktor Kati Maidla. Et teema-aasta tähistamine vastaks raamatukogude soovidele, oli tema sõnutsi esimene samm raamatukogude ootuste kaardistamine.