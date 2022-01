Põlvamaa ettevõtteid tunnustati kategooriates Ettevõtluse Edendaja, Tõusev Täht, Põlvamaa Pärl ja Põlvamaa Mastimänd.

Tiitli Põlvamaa Mastimänd 2021 pälvis osaühing Ecosauna Projekt, mis toodab luksuslikke kümblustünne ja nii traditsioonilisi kui ka erilahendustega saunasid ja kämpingumajasid. Ettevõtte meeskonda kuulub 40 töötajat, kelle valmistatud toodang eksporditakse enam kui 30 riiki üle maailma.

Mastimänni tiitliga tunnustatakse ettevõtet, mis tegutsenud üle viie aasta, kus töötab vähemalt 10 inimest ning mis on piirkonnale oluline. Ettevõte on edukas, stabiilne ja jätkusuutlik.

Põlvamaa Tõusva Tähe tiitli pälvisid Peeter ja Raido Peedomaa, kes on jõudnud puidu kasutamisel uude etappi ja tänu kellele on Põlvas kerkimas Eesti esimesed ristkihtpuidust kortermajad. Tõusva Tähe tiitli pälvib ettevõte või ettevõtjad, kes on käivitanud keskkonnasõbraliku ja innovaatilise protsessi ja toote.

Põlvamaa Pärliks 2021 on sirgunud 2017. aasta Tõusva Tähe tiitliga pärjatud OÜ Käbliku Pruulikoda. Põlvamaa Pärl on ettevõtte, kes on tuntud väljaspool maakonda ja oma tegevusega panustanud Põlvamaa atraktiivsuse suurendamisele.

OÜ Käbliku Pruulikoda on tuntud nii Põlvamaal kui kogu Eestis, kuid neid teatakse ka mujal Euroopas. Ettevõtte entusiastliku meeskonna põhimõte – käib töö ja vile koos – on põhitegevuse kõrval käivitanud ka muusika- ja käsitööõlle festivali, koroona-aastal avati pizza- ja õllekeldri väliterrass, kus toimus nii koolitusi kui ka kontserte.

2021. aasta ettevõtluse edendaja Põlvamaal on Leo Kütt, kes on väsimatu uute ettevõtmiste algataja. Kütt on oma muude tegemiste kõrvalt käima lükanud Räpina loomemaja, kust on välja kasvanud kümned ettevõtted.

Läinud aastal sai Küti eestvedamisel uue elu ja hingamise Koiva maja ehk Räpina muusikakooli endine hoone, mis on nüüd omamoodi koduks 11 ettevõtjale. Ettevõtluse edendaja on üksikisik, ettevõte, organisatsioon või omavalitsus, kes on oma tegevusega otseselt või kaudselt aidanud kaasa Põlvamaa ettevõtluse arengule.

Esmakordselt välja antud tunnustuse Põlvamaa Ettevõtlik Kool 2021 pälvis Mooste Mõisakool. Mooste Mõisakool kuulub ettevõtliku kooli haridusprogrammi võrgustikku 2016. aastast ja ajaloolisse mõisahoonesse rajatud kooli iseloomustab lähenemine, et kõik tehtu arendaks õpilastes iseseisvat mõtlemist, ettevõtlikku hoiakut, otsustusvõimet ning ärgitaks tegutsema.

Õppetöö käigus aidatakse õpilastel mõista neid ümbritsevat majanduselu, valmistada nad ette jätkuvateks õpinguteks ja tulevasteks saavutusteks. Õppimine nii väljaspool klassiruumi kui ka klassis on toetanud õpilaste julgust teha asju teistmoodi. Õppimise muudavad üheskoos põnevaks inspireerivad õpetajad ning innustunud õpilased.

Tunnustusüritusel pärjati ka Põlvamaa parimaid vabaühendusi ja sädeinimesi.

Põlvamaa kodanikuühendus 2021 on MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad, mis toetab aktiivselt suurperesid ja pakub lasterikastele peredele erinevaid põnevaid üritusi.

Aasta Vabatahtlik 2021 on Inge Parring, kes juba aastaid panustanud Ruusa kogukonna tegemistesse, korraldades erinevaid õpitubasid, koolitusi ja piirkondlikke sündmusi.

Aasta Kodanikualgatus on Postitee Pillerkaar. Eesti kõige kaunimaks teeks hinnatud vanal Tartu-Võru maanteel ehk ajaloolisel Postiteel on alati huvitav seigelda, kuid just Postitee Pillerkaar toob huvilistele nähtavale ka tee äärde jäävad kohalikud ettevõtjad ja talud. Tegemist on Põlvamaa jaoks olulise maineüritusega, mis toob meie kanti palju külalisi.

Sädeinimene 2021 on Andre Laine, kes aastaid rikastanud Põlvamaa kultuurielu, olnud aktiivne vabatahtlike kaasaja nii MTÜ Meie Stuudio toimimise toetamiseks kui ka erinevate maakondlike kultuurisündmuste korraldamisel. Tantsumaailma inspireeriv eestvedaja, kes on tuntud üle Eesti!

Aasta bussijuht on Ain Lilles. Kagu Ühistranspordikeskus kuulutas taas kord välja konkursi Aasta bussijuhi leidmiseks ning konkursil sai enim hääli AS GoBus bussijuht Ain Lilles. Lilles on kohusetundlik inimene, keda sõitjad iseloomustasid ka hästi sõbraliku, humoorika ning vastutuleliku bussijuhina, kes muudab ka reisijate tuju paremaks.