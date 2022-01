Valga- ja Võrumaal on rahvaloenduse e-ankeedi täitnud vähem kui kolmandik elanikest

Statistikaamet ootab veel laupäevani kõiki Eesti inimesi täitma rahvaloendus.ee kodulehel lühikest e-ankeeti. Seni on üle Eesti e-küsitlusega loendatud ligi 517 500 inimest.

„Rahvaloenduse lõpuni on jäänud veel viimased päevad. Tänan kõiki inimesi, kes on e-ankeedi juba täitnud! Neid, kes seda veel teha pole jõudnud, kutsun üles veel leidma see viis minutit, et veebis rahvaloenduse küsimustikule vastata,“ ütles statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila.

„Lisaks tasub uurida, kas ka sinu pereliikmed on e-ankeedi juba täitnud, sest vastama ootame kõiki iseenda eest. Võimalusel aidake palun veebis vastata ka oma vanemaealistel sugulastel,“ pani Osila kaaskondsetele südamele, kuna kõige madalam on vastamisaktiivsus just vanemaealiste hulgas.

Kõige aktiivsemad vastajad on seni olnud Tartu linnast ja Harjumaalt, kus e-ankeedi on 20. jaanuari seisuga täitnud 44% vähemalt 15-aastastest elanikest. Madalaim on vastamismäär Ida-Virumaal, kus see on 17,7%. Põlvamaal on e-ankeedi täitnud 32,5% ning Tartumaal 42,5% elanikest.

Kõige usinamad vastajad on naised vanuses 40-65 eluaastat. Lisaks vanemaealistele on vastamisaktiivsus madal ka 20-35-aastaste meeste hulgas.

Eriti oodatakse vastuseid neilt, kes kuuluvad kohustuslikku juhuvalimisse ja kes said selleks eraldi kutse. „Valimisse kuuluvate inimestega, kes ei ole mingil põhjusel veebis vastanud, võtab veebruarikuu jooksul ühendust rahvaloenduse küsitleja, et koguda vastused siis juba telefoni teel või äärmisel juhul kodukülastuse käigus. Palju mugavam on aga küsimustik täita kohe praegu veebis,“ lausus Osila.