Fotod ⟩ Noored võtsid Kütiorus mõõtu lumelaual ja suuskadel

Lumelaual tüdrukute juunioride kategoorias võidutsenud Laura Anga jäi võistlusega rahule. «Väga hea oli, väga hea park on Kütiorus! Kahju ainult, et ühes kohas kukkusin.»

Selle hooaja edasiste plaanide kohta lausus neiu, et eesmärk on jätkuvalt stabiilselt võistlustel käia. «Kuna käsi on veidi katki, siis loodan, et see paraneb kiiresti.»