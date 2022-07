Esinejad jäävad sõja tõttu festivalile tulemata

«Sellel aastal plaanisid festivalile tulla näiteks rühmad USAst, Saksamaalt, Tšiilist ja veel mitmest kaugemast riigist,» rääkis festivali koordinaator Tiia Must. «Kui nad said aru, et Võru linn asub Venemaa peaaegu et vahetus läheduses, siis hirm sai nendest võitu ning rühmade liikmed teatasid, et loobuvad osalemast. Nad ei tule selle pärast, et kardavad sõda.»