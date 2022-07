Fotod ⟩ Valgas põles mahajäetud maja

Sündmuskohal viibinud päästetööde juht Ranno Ojaperv lausus pärastlõunal, et esialgu pole tulekahju tekkepõhjus teada. «Tagant on aken lahti. Keegi on siin tegutsenud, ise ta põlema ei lähe. Eks ta süütamine või hooletus oli. See maja on varemgi põlenud.»