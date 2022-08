Sünnipäev toob Võrru kolm päeva kestvad pidustused

Sünnipäevapidustuste ühendav telg on viimaste aastate traditsiooniks kujunenud perepäevad, mille sisse mahub hulgaliselt sportlikke tegevusi, laulu ja tantsu, pisut teadust, igal aastal suurt tähelepanu pälvinud vanatehnikanäitus ning laadamelu. Avatud on ka töötoad.

Linnapea sõnul on tänavune järvekontsert eriline. «Võime siiralt uhkust tunda, et meil endil on kõrgetasemeline sümfooniaorkester, kus löövad kaasa meie omad lapsed ja Võru muusikakooli õpetajad. See on juba midagi!»