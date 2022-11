President Karis kuulutas välja riigikogu valimised

Eesti riigi kurss on püsinud põhilises õige. Kõige tähtsam on olnud meie demokraatliku riigi, keele ja kultuuri kestmine läbi aja, Eesti inimeste heaolu. Me ei saa seda saavutada üksi. Vajame liitlasi, kes mõistavad meid ja keda meie mõistame. Need on NATO ja Euroopa Liit. Aeg on kinnitanud, et tihe koostöö teiste riikidega ei ohusta, vaid kaitseb Eesti riiki ja kultuuri. Liitlaste vajadust tunneme eriti nüüd, kui Venemaa tungis kallale Ukrainale. Meil piisab vaid mõelda oma ajaloole, piisab vaid mõelda, kes ja kus me oleme ja tahame olla, et mõista – see sõda ei saa meid kunagi jätta ükskõikseks. See sõda ja selle lahendus mõjutavad Eesti tulevikku pikka aega.