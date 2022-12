Leeklambiga torude soojendamisest süttis maja

Elanikud tulid majast välja ja püüdsid kastmisvoolikuga tuld kustutada. Päästjad avasid tulekoldele ligipääsuks ja kustutamiseks viis ruutmeetrit seina.

Selgus, et päeval oldi leeklambiga torusid soojendatud, millest säde või kuumus voodrivahelise süütas.

Päästjad hoiatavad, et leeklambiga hoones torude kuumutamine on väga riskantne tegevust, sest sellest võib lihtsasti süttida maja. Parem on torude sulatamine jätta spetsialistide hooleks ja kasutada selleks spetsiaalseid tehnilisi lahendusi.

Tuletööde tegemisel tuleb täita vastavaid ohutusnõudeid.