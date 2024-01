Hariduses ootavad ees mahukad reformid

Neljapäevasel valitsuse pressibriifil ei lubanud peaminister, et riik leiab õpetajate palgatõusuks tänavu vajalikud kümme miljonit eurot, küll aga kinnitas, et hariduselu on kavas seada selliselt, et õpetajad edaspidi enam streikima ei peaks. "Oleme viimasel ajal terve valitsusega tegelenud peamiselt hariduse teemadega ning saanud õpetajate sõnumid väga selgelt ja kõva häälega kätte," rääkis ta.

"See analüüs, mis valmib endise haridusministri Jaak Aaviksoo juhtimisel maikuuks haridusministeeriumis, on sisuliselt haridusvaldkonna eelarve revisjon, et teada saada, kuhu see raha meil läheb ja kuidas raha haridussüsteemis sihtotstarbelisemalt planeerida," ütles Kaja Kallas, toonitades, et vaja on ka head koostööd omavalitsustega. Ta lisas, et soov on lahendada probleemid nii, et haridussüsteem oleks jätkusuutlik ning paari aasta pärast ei peaks õpetajad jälle streikima hakkama.