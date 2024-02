Öösel on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kesk- ja Ida-Eestis on pilves ja sajab vihma, hommikuks taandub sadu Peipsi taha. Kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9, öö hakul saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi.