Galerii ⟩ Kagu-Eesti õpilasfirmade kevadlaadal müüsid mitmed õpilasfirmad oma letid tühjaks

Nagu alustavad ettevõtjad ikka, said ka õpilased rääkida oma õnnestumistest, aga ka kibedamatest kogemustest. Näiteks jagas Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilasfirma Tell Your Story, kuidas esimene partii nende toodetud mängukaarte telliti vales suuruses, mistõttu tuli öö enne laata mõelda välja lahendus. Nii saidki esimesed kaardipakid kaunite metallkarpide asemel pakitud värviliste lintide abil. Noorte ettevõtjate sõnul oli viga tingitud vähesest eeltööst ning kuigi kaartide müük on läinud hästi, soovitavad nad tulevastel õpilasfirmadel kõik põhjalikult läbi mõelda.