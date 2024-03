Koolid koguvad võistu samme

FitSphere korraldab juba kolmandat korda õpilaste, tudengite, õpetajate, õppejõudude ning kogu koolipere vahelist sammude kogumise väljakutset «Kevadsammud». See kestab kogu aprillikuu vältel ning on kõigile tasuta.

Tervise arengu instituudi (TAI) uuringud näitavad, et Eestis on iga kolmas koolipoiss ja iga neljas koolitüdruk rasvunud. Selle üks peamine põhjus on füüsiline passiivsus. FitSphere’i tiim on võtnud eesmärgi anda igale inimesele juurde kuni kümme tervena elatud aastat. Selleni soovitakse jõuda mängulise väljakutse kaudu, mis võiks soodustada liikumisharjumuste teket ning motiveerida üle Eesti kümneid tuhandeid inimesi. Sammudele hoo andmiseks on koolidele, klassidele, õpilastele ning õpetajatele välja pandud hulk auhindu.