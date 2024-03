Taavi Tuvike: lätlased vallutasid kiirelt Vastseliina hokiväljaku

Kas jäähooaeg on kevade saabudes lõppenud?

Päris läbi jäähooaeg praegu veel ei ole – treeningud endiselt toimuvad. Inimesed siiski eriti ei usu, et praegu veel jääd leidub, mistõttu on kevadiste sulailmade saabudes külaliste arv juba vähenenud. Praegu on väljaku ümbrus muutunud ka veidi poriseks ning jääle pääsemine pole mugav. Lisaks muudab pori jää tegemise keerulisemaks.