Politsei otsib Valgas kadunud 56-aastast Vladimirit

Lähedased andsid politseile teada, et alates 14. maist ei ole nad kontakti saanud Vladimiriga, kes elab Valga linnas. Lähedaste sõnul pole mees sellest ajast saati viibinud oma kodukohas, ega ole ka kellegagi suhelnud.

Teadaolevalt meeldib mehele aeg-ajalt käia Lätis, see info on Läti kolleegide poolt kontrollitud ning meest kuskil seal liikumas näha pole olnud. Mehe telefon on välja lülitatud ning puudub teadmine, kus ta olla võiks.