Põlvamaal hukkunud mehele sai saatuslikuks teetruup

«Need on surmakraavid ja sellised teetruubid on paljudele saatuslikud,» rääkis hukkunu lähedane tuttav, kes viibis eile õnnetuskohas mehe mälestuseks küünalt panemas. «Mõistan, et need eurokraavid on tee hooldamiseks vajalikud, aga selliste sissesõiduteede juures peaksid olema piirded.»

Naise sõnul oli hukkunu väga sõbralik ja abivalmis mees, ta oli kaheksandat aastat abielus ning elas küll Põlvamaal, kuid oli pärit Võrust. «Me ei tea, mis põhjusel ta eile roolis oli,» rääkis hukkunu lähedane. «Ilmselt oli ta teel Põlvast maakodu poole abikaasa juurde.»

Häirekeskus sai teate Põlva vallas Mammaste külas Põlva-Reola tee viiendal kilomeetril juhtunud liiklusõnnetuse kohta pühapäeva õhtul kella 21 ajal. Sõiduauto Opel Calibra liikus Põlvast Tartu suunas, kui selle juht kaotas esialgsetel andmetel lauges kurvis kontrolli oma sõiduki üle, sõitis paremale poole teelt välja, paiskus vastu teetruupi ning maandus küljel. Sõiduki roolis olnud mees hukkus sündmuskohal.

Praegu teadaolevalt puudus mehe sõiduvahendil ka tehniline ülevaatus ja sõiduki rehvid ei vastanud kehtestatud nõuetele. Ülejäänud õnnetuse üksikasjad selguvad alustatud kriminaalmenetluses.

Villu Vane, maanteeameti liiklusohutuse osakonna ekspert «Selge on, et kõige leebemad või kergemad on tagajärjed juhitavuse kaotusele järgneva teelt väljasõidu puhul siis, kui sõidetakse teega ühes tasapinnas olevale siledale maale. Siiski võib ka siis saada saatuslikus mõni mätas või lohk pinnases. Kõik oleneb kiirusest, väljasõidu nurgast, auto asendist ja muust. Kahjuks selliseid ideaalseid tingimusi ei ole, kus tee on ümbritseva maapinnaga ühes tasapinnas ja selle läheduses ei ole muid objekte. Tegelikkus ja paratamatus on, et teede ääres on puid, poste ja muid rajatisi, näiteks bussipeatuste ootekojad, liiklusmärgid, kiiruskaamerad. Lisaks on teel nõlv, kraav ja kraavi teine nõlv, samuti mahasõidud ja ristumised teiste teedega. Kurb paratamatus on, et kõik loetletu võib raskendada liiklusõnnetuse tagajärgi. Teede ehitamisel lähtutakse normidest ja võimalustest ning püütakse ohte vähendada nii palju kui võimalik. Näiteks truupide otsad ei ole horisontaalsed, vaid kaldega, samuti arvestatakse nõlvade kaldeid ka kraavide puhul. Iga konkreetse õnnetuse puhul sõltub tagajärg mitmest tegurist. Tuleb arvestada, et keskkonna mõjust olulisem ja suurem mõju tagajärgedele on seotud sõiduki kiiruse ja turvavarustuse kasutamisega. Ka Põlvamaal juhtunud avarii puhul oli ilmselt viimastel asjaoludel suurem roll kui keskkonnal.»